Pokaltraum schon geplatzt: Weißenborner Handballerinnen scheitern in Runde 1

Freiberg
Die Frauen des SV Rotation hatten im Sachsenpokal erneut das Endspiel im Blick. Doch nun war bereits bei Oberliga-Kontrahent SC Riesa Feierabend. Dabei gab es altbekannte Probleme mit dem Haftmittel.
Das Sachsenpokalspiel in der Riesaer BSZ-Sporthalle bot am Samstagabend alles, was sich die Fans vom Handballsport erhoffen. Nach einer Sechs-Tore-Führung der Rotation-Frauen nach 35 Minuten ging es noch in die Verlängerung, nach der sich Weißenborn durch die 27:29-Niederlage schon in der 1. Runde aus dem Wettbewerb verabschieden musste....
