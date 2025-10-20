Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Runde 1 gestoppt: Die Weißenborner Damen um die vierfache Torschützin Michelle Richter mussten sich beim alten Rivalen Riesa mit 27:29 geschlagen geben.
In Runde 1 gestoppt: Die Weißenborner Damen um die vierfache Torschützin Michelle Richter mussten sich beim alten Rivalen Riesa mit 27:29 geschlagen geben.
In Runde 1 gestoppt: Die Weißenborner Damen um die vierfache Torschützin Michelle Richter mussten sich beim alten Rivalen Riesa mit 27:29 geschlagen geben. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Pokaltraum schon geplatzt: Weißenborner Handballerinnen scheitern in Runde 1
Von Christian Kluge
Die Frauen des SV Rotation hatten im Sachsenpokal erneut das Endspiel im Blick. Doch nun war bereits bei Oberliga-Kontrahent SC Riesa Feierabend. Dabei gab es altbekannte Probleme mit dem Haftmittel.

Das Sachsenpokalspiel in der Riesaer BSZ-Sporthalle bot am Samstagabend alles, was sich die Fans vom Handballsport erhoffen. Nach einer Sechs-Tore-Führung der Rotation-Frauen nach 35 Minuten ging es noch in die Verlängerung, nach der sich Weißenborn durch die 27:29-Niederlage schon in der 1. Runde aus dem Wettbewerb verabschieden musste....
