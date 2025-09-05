Pokalüberraschung bleibt aus: Freiberger Fußballer müssen Favoriten gewähren lassen

Freiberg
Der BSC Freiberg hat das Heimspiel im Sachsenpokal gegen Oberligist FSV Budissa Bautzen mit 1:4 verloren. Dabei gelang den Freibergern trotz Unterzahl sogar der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.
Die Fußballer des BSC Freiberg sind in der zweiten Runde des Sachsenpokals ausgeschieden. Nach aufopferungsvollem Kampf mussten sich die Bergstädter auf dem heimischen Platz der Einheit vor 175 Zuschauern Oberligist FSV Budissa Bautzen mit 1:4 (0:2) geschlagen geben. Dabei wog besonders schwer die Herausstellung von Julius Christopher Otto, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.