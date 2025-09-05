Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Position des Innenverteidigers hielt BSC-Routinier Rico Thomas (l.) nicht davon ab, torgefährlich zu werden.
Die Position des Innenverteidigers hielt BSC-Routinier Rico Thomas (l.) nicht davon ab, torgefährlich zu werden. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Pokalüberraschung bleibt aus: Freiberger Fußballer müssen Favoriten gewähren lassen
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BSC Freiberg hat das Heimspiel im Sachsenpokal gegen Oberligist FSV Budissa Bautzen mit 1:4 verloren. Dabei gelang den Freibergern trotz Unterzahl sogar der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Die Fußballer des BSC Freiberg sind in der zweiten Runde des Sachsenpokals ausgeschieden. Nach aufopferungsvollem Kampf mussten sich die Bergstädter auf dem heimischen Platz der Einheit vor 175 Zuschauern Oberligist FSV Budissa Bautzen mit 1:4 (0:2) geschlagen geben. Dabei wog besonders schwer die Herausstellung von Julius Christopher Otto, der...
