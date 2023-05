Profikicker schießen sich warm

In Vorbereitung auf die Footgolf-Weltmeisterschaft in Orlando lieferten sich internationale Stars auf dem Golfplatz in Gahlenz beim 3. Kaiserkap ein spannendes Duell. Aber auch Fußballer aus der Region hatten Spaß.

Trotz einer hohen Halbzeitführung ist es beim Fußball möglich, einen sicher geglaubten Sieg in den zweiten 45 Minuten noch aus den Händen zu geben. Auch beim Footgolf, der Kombination aus Fußball und Golf, ist das theoretisch denkbar. Genau in dieser Situation befanden sich die eingeladenen Weltklassekicker am Samstagnachmittag beim...