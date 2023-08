Quartett bereits im Kreispokal aktiv

Vier Mannschaften auf Kreisebene bestreiten am Sonntag ihre ersten Pflichtspiele der Saison. In der Ausscheidungsrunde des Kreispokals empfängt der SV Grün-Weiß Leubsdorf den Bobritzscher SV. Beide Mannschaften begegneten sich noch in der vergangenen Saison in der Mittelsachsenklasse, aus der die Leubsdorfer im Juni abgestiegen...