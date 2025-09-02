Radsport-Legende eröffnet Sportabzeichen-Tag in Niederwiesa

Die Turner des SV Grün-Weiß Niederwiesa laden seit Jahren zur Abnahme des Sportabzeichens ein – mit zwei Radsportdisziplinen. Diese Woche ist es wieder soweit. Zu Gast ist auch ein Ex-Friedensfahrer.

Die diesjährige Tour de France ist zwar schon eine Weile Geschichte, ein Hauch der „Großen Schleife“ weht aber in dieser Woche durch Mittelsachsen. Dieter Wiedemann, früherer Friedensfahrer der DDR, der 1967 auch bei der Tour de France startete, eröffnet am Freitag in Niederwiesa einen Radsportnachmittag zur Abnahme des Deutschen... Die diesjährige Tour de France ist zwar schon eine Weile Geschichte, ein Hauch der „Großen Schleife“ weht aber in dieser Woche durch Mittelsachsen. Dieter Wiedemann, früherer Friedensfahrer der DDR, der 1967 auch bei der Tour de France startete, eröffnet am Freitag in Niederwiesa einen Radsportnachmittag zur Abnahme des Deutschen...