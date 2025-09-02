Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieter Wiedemann (M.), hier mit Andreas Liebscher (r.) und Dieter Sommerschuh, startet am Freitag den Sportabzeichen-Tag in Niederwiesa.
Dieter Wiedemann (M.), hier mit Andreas Liebscher (r.) und Dieter Sommerschuh, startet am Freitag den Sportabzeichen-Tag in Niederwiesa.
Flöha
Radsport-Legende eröffnet Sportabzeichen-Tag in Niederwiesa
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Turner des SV Grün-Weiß Niederwiesa laden seit Jahren zur Abnahme des Sportabzeichens ein – mit zwei Radsportdisziplinen. Diese Woche ist es wieder soweit. Zu Gast ist auch ein Ex-Friedensfahrer.

Die diesjährige Tour de France ist zwar schon eine Weile Geschichte, ein Hauch der „Großen Schleife“ weht aber in dieser Woche durch Mittelsachsen. Dieter Wiedemann, früherer Friedensfahrer der DDR, der 1967 auch bei der Tour de France startete, eröffnet am Freitag in Niederwiesa einen Radsportnachmittag zur Abnahme des Deutschen...
Das könnte Sie auch interessieren
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
28.04.2025
3 min.
Rundfahrt für Freunde alter Drahtesel: Nostalgische Zweirad-Ausstellung in Falkenau beschwört Erinnerungen
Einige Fahrer der „Stempelbremsen-Ausfahrt“ kamen passend gekleidet nach Falkenau.
Ohne Motor in der Stoßstange begeben sich Fahrrad-Enthusiasten der alten Schule auf die Piste. Bei einer gemütlichen Rundfahrt wartet ein besonderer Höhepunkt.
Thomas Fritzsch
31.07.2025
4 min.
Halsbrücke wird wieder zum Radsport-Mekka: Zwei Legenden und viele bekannte Pedaleure kommen
„Fährt“ am Wochenende in Halsbrücke vor: Ex-Weltmeister Bernd Drogan
Am Wochenende steigt die dritte Neuauflage des früheren Radklassikers „Rund um die Hohe Esse“. Dabei warten nicht nur packende Rennen, sondern auch viele spannende Geschichten.
Steffen Bauer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel