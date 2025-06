Radsport: Sieger bei „Rund um Großwaltersdorf“ darf sich wieder auf besonderen Preis freuen

Zum 52. Mal steigt am Sonntag das Radsport-Spektakel in Großwaltersdorf. Bei der Männer-Elite haben viele starke Teams zugesagt.

Am Sonntag geht es zum Radsporttag in Großwaltersdorf nicht nur um den Sieg, sondern auch um einen außergewöhnlichen Preis. Es gehört zur Tradition, dass der Sieger des Hauptrennens ein Schwein aus heimischer Zucht gewinnt. Das Tier wird in der Regel nach Saisonschluss frisch zubereitet und durch Bürgermeister Axel Röthling an den Gewinner...