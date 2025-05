Radsport: Vorjahrssieger geht in Hainichen erneut an den Start

Beim traditionellen Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen geht nicht nur die Männer-Elite an den Start. Auch die Jüngsten können sich spontan anmelden und in einem Wettbewerb mit anderen messen.

Einige Straßen von Hainichen verwandeln sich an diesem Sonntag wieder in eine Radsportarena. Dann findet das 13. Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennen statt. Start und Ziel befinden sich auf der Frankenberger Straße am Unternehmen ISH.