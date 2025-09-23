Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vroni Rodewohl-Clauß vom Verein für Pony- und Kleinpferdesport Röhrsdorf wurde in der Vielseitigkeit mit dem Einspänner Dritte.
Vroni Rodewohl-Clauß vom Verein für Pony- und Kleinpferdesport Röhrsdorf wurde in der Vielseitigkeit mit dem Einspänner Dritte. Bild: Tom Schirmeister
Vroni Rodewohl-Clauß vom Verein für Pony- und Kleinpferdesport Röhrsdorf wurde in der Vielseitigkeit mit dem Einspänner Dritte.
Vroni Rodewohl-Clauß vom Verein für Pony- und Kleinpferdesport Röhrsdorf wurde in der Vielseitigkeit mit dem Einspänner Dritte. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Reitturnier in Altmittweida: Organisator gewinnt eine Prüfung
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 200 Pferdesportler sind am Wochenende beim Spring- und Fahrturnier des RSV Altmittweida am Start gewesen. Für den Sieger des Hauptspringens gab es wieder einen besonderen Preis.

Viel Pferdesport bekamen am Wochenende die Besucher des Dorffestes in Altmittweida zu sehen. Denn parallel wurde auf dem Reitgelände hinter dem Ritterhof das traditionelle Spring- und Fahrturnier des RSV Altmittweida ausgetragen. „Wir hatten wirklich zwei schöne Tage“, sagt Organisator Thomas Rodewohl, der insgesamt rund 200 Pferdesportler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
2 min.
Lengenfelder Springreiter erhält ungewöhnlichen Preis für Sieg: „Ich fand es lustig“
„Ist mal was Praktisches“: Hardy Heckel vom RFV Lengenfeld bekommt hier bei der Siegerehrung in Altmittweida sein Präsent überreicht.
Hardy Heckel ist beim Spring- und Fahrturnier des RSV Altmittweida nicht zum ersten Mal als Gewinner vom Platz geritten. Eine ganz neue Erfahrung war für ihn allerdings die Prämie.
Laura-Louis Freimann
19.09.2025
3 min.
Mittweida und Umgebung im Sportfieber: Erstes Derby für Handballer, Saisonstart für ambitionierte Kegler, Reitturnier in Altmittweida
Das Reitturnier des RSV Altmittweida findet an diesem Wochenende statt.
Die Mittweidaer Handballer sind am Samstag beim Burgstädter HC zu Gast, die Peniger Teams haben einen Heimspieltag. Zudem starten einige Sportmannschaften aus dem Altkreis Mittweida in die Saison.
Robin Seidler
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel