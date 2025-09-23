Reitturnier in Altmittweida: Organisator gewinnt eine Prüfung

Rund 200 Pferdesportler sind am Wochenende beim Spring- und Fahrturnier des RSV Altmittweida am Start gewesen. Für den Sieger des Hauptspringens gab es wieder einen besonderen Preis.

Viel Pferdesport bekamen am Wochenende die Besucher des Dorffestes in Altmittweida zu sehen. Denn parallel wurde auf dem Reitgelände hinter dem Ritterhof das traditionelle Spring- und Fahrturnier des RSV Altmittweida ausgetragen. „Wir hatten wirklich zwei schöne Tage“, sagt Organisator Thomas Rodewohl, der insgesamt rund 200 Pferdesportler... Viel Pferdesport bekamen am Wochenende die Besucher des Dorffestes in Altmittweida zu sehen. Denn parallel wurde auf dem Reitgelände hinter dem Ritterhof das traditionelle Spring- und Fahrturnier des RSV Altmittweida ausgetragen. „Wir hatten wirklich zwei schöne Tage“, sagt Organisator Thomas Rodewohl, der insgesamt rund 200 Pferdesportler...