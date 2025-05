Remis im Spitzenspiel der Fußball-Mittelsachsenliga: Spannung ist weiter garantiert

Der SV Fortschritt Lunzenau und der SV Lichtenberg haben sich am Sonntag 1:1 getrennt. Beide Teams peilen nun nicht nur weiterhin den Meistertitel, sondern auch die Sachsenklasse an.

Haiko Stäbler, der Vorsitzende des Spielausschusses beim Kreisverband Fußball Mittelsachsen (KVF), hatte am Rande des Spitzenspiels zwischen dem SV Fortschritt Lunzenau und dem SV Lichtenberg schon einmal überlegt, wann in den kommenden Wochen die Meisterehrung durch einen KVF-Funktionär stattfinden könnte. Neue Erkenntnisse wird er am...