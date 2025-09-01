Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Illja Vanin vom SSV Königshain-Wiederau bekommt hier gerade noch den Fuß vor den Schuss von Philipp Krasselt vom SC Altmittweida.
Illja Vanin vom SSV Königshain-Wiederau bekommt hier gerade noch den Fuß vor den Schuss von Philipp Krasselt vom SC Altmittweida. Bild: Tom Schirmeister
Mittweida
Remis im Topspiel der Fußball-Mittelsachsenliga: SC Altmittweida und SSV Königshain-Wiederau bleiben ungeschlagen
Von Robin Seidler
Im Spitzenspiel der Mittelsachsenliga hat es am Sonntag keinen Sieger gegeben. Der SCA und der SSV Königshain-Wiederau trennten sich 1:1. Das haben die Kicker von Germania Mittweida genutzt.

7 Punkte aus drei Spielen – mit diesem Saisonstart können sowohl die Fußballer des SC Altmittweida als auch die Kicker des SSV Königshain-Wiederau leben. Am Sonntag trennten sich die beiden Mannschaften im direkten Aufeinandertreffen der Mittelsachsenliga 1:1 (1:0). „In der ersten Halbzeit müssen wir das 2:0 machen, dann geht die Partie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Mehr Artikel