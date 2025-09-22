Rochlitzer Berglauf: Sieger aus dem Frühjahr sind erneut erfolgreich

Rochlitz
Über die lange Distanz haben Stefan Fuhrmann aus Schwarzenberg und Hermine Berndt vom LWV Geringswalde erneut gewonnen. 90 Teilnehmer waren am Start.
Die Sieger des Rochlitzer Herbstberglaufes sind am Samstag die gleichen gewesen wie in diesem Frühjahr. Während bei den Frauen über 10 Kilometer Hermine Berndt vom LWV Geringswalde ihren Sieg wiederholte (41:40 min), gewann bei den Männern der Schwarzenberger Stefan Fuhrmann bereits zum vierten Mal in Folge bei der Veranstaltung, die vom VfA...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.