Rochlitzer Bergtriathlon: Ehemalige Rochlitzer Schüler sind schneller als ihr Sportlehrer

Bei der 35. Auflage des Rochlitzer Bergtriathlons sind 180 Athleten am Start gewesen – davon mehrere, die schon beim Ironman auf Hawaii waren. Ein Sieger bog während des Rennens zunächst verkehrt ab.

Am Ende saßen die beiden Ex-Schüler von Torsten Hahn, Enrico Muth und Janosch Zopf, gemeinsam mit ihrem früheren Sportlehrer entspannt auf dem Siegerpodest, vertilgten die verdiente Bratwurst und freuten sich über ihre Leistungen auf der Sprintstrecke des 35. Rochlitzer Bergtriathlons. „Auf der Laufstrecke haben sie mich überholt",