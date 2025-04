Rochlitzer Frühjahrsberglauf steigt an diesem Samstag

Der VfA Rochlitzer Berg lädt für diesen Samstag wieder zum Frühjahrsberglauf ein. Zwei Männer könnten dabei zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Beim VfA Rochlitzer Berg werden an diesem Samstag wieder die Schuhe geschnürt. Der Verein lädt dann zu seinem ersten Berglauf in diesem Jahr, dem Frühjahrsberglauf ein. Start ist wie gewohnt um 9.30 Uhr im Sörnziger Weg am Gelände des Vereins der Schäferhunde. Im Angebot stehen erneut Strecken über 3,5 und 10 Kilometer. Diese führen über...