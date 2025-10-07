Rochlitzer Juniorenkicker drehen 0:5-Rückstand und erreichen die nächste Runde im Sachsenpokal

Rochlitz
Die C-Junioren-Fußballer des BSC Motor Rochlitz haben bei der SpG Zwönitz/Elterlein-Schwarzbach noch mit 9:6 (2:5) gewonnen. Auch zwei Freiberger Jugendteam schafften den Sprung in die nächste Runde.
Tim Stölzel, der Trainer der C-Junioren-Fußballer des BSC Motor Rochlitz, kann sich nicht erinnern, jemals so eine Partie miterlebt zu haben. Seinen Schützlingen drohte bei der kurzen Rückkehr auf der Großfeld bereits nach 25 Minuten das Aus im Sachsenpokal. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie bei der SpG Zwönitz/Elterlein-Schwarzbach nach fünf...
