Rochlitzer Karateka glänzen an der Atlantikküste

Zum Jahresabschluss gab es für die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz in Portugal zwei Medaillen. Zuvor war eine Sportlerin bereits bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft erfolgreich.

Die Rochlitzer Karatesportler haben bei ihren letzten beiden Turnieren des Jahres noch einmal erfolgreich abgeschnitten. Lilly Leißner startete bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft in Dresden und konnte mit der Bronzemedaille sowie dem kürzlich erkämpften 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaft ein Ausrufezeichen setzen. „Mit ihren... Die Rochlitzer Karatesportler haben bei ihren letzten beiden Turnieren des Jahres noch einmal erfolgreich abgeschnitten. Lilly Leißner startete bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft in Dresden und konnte mit der Bronzemedaille sowie dem kürzlich erkämpften 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaft ein Ausrufezeichen setzen. „Mit ihren...