Rochlitzer Karateka mit gelungenem Ausflug ins Erzgebirge

Beim Zwönitztalpokal in Burkhardtsdorf haben die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz zwölf Medaillen geholt. Ein ehemaliger Aktiver war diesmal in anderer Funktion am Mattenrand dabei.

Der Zwönitztalpokal in Burkhardtsdorf ist seit jeher ein Pflichttermin für die Rochlitzer Karateka – auch wenn er mehr Standortbestimmung als Höhepunkt ist. „Der Fokus unseres Trainingszyklus liegt ganz klar auf den Deutschen Meisterschaften – und um dann topfit zu sein, sind die Turniere im Jahresverlauf sehr strategisch ausgewählt“,... Der Zwönitztalpokal in Burkhardtsdorf ist seit jeher ein Pflichttermin für die Rochlitzer Karateka – auch wenn er mehr Standortbestimmung als Höhepunkt ist. „Der Fokus unseres Trainingszyklus liegt ganz klar auf den Deutschen Meisterschaften – und um dann topfit zu sein, sind die Turniere im Jahresverlauf sehr strategisch ausgewählt“,...