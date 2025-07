Ruder-Ass aus Mittelsachsen: Aus Breitenau über Berlin nach Litauen

Nachwuchs-Ruderer Felix Krones hat sich erneut für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Für die Titelkämpfe im litauischen Trakai hat der Mittelsachse mit seinem Teamkollegen ein ehrgeiziges Ziel.

Felix Krones ist nicht unbedingt das, was man in Sportkreisen einen Lautsprecher nennt. Ruhig und sachlich spricht der 17-Jährige über seine persönliche Bilanz bei den Deutschen Meisterschaften und darüber, dass der aktuelle Sommer für ihn alles andere als ruhig verlaufen wird. In den kommenden Wochen hat der junge Athlet kaum Zeit, die Beine...