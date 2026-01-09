Rückrundenstart ohne Rückraumspieler: Handballer der HSG Freiberg fahren ersatzgeschwächt nach Bernburg

Die Dachse müssen an diesem Samstag beim Tabellenzweiten Anhalt Bernburg bestehen. Auch die Frauen der SV Rotation Weißenborn kehren aufs Feld zurück – allerdings auch auswärts.

Kaum ist das neue Jahr angebrochen, geht es für die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg (11. Platz/10:20 Punkte) bereits sportlich weiter. Die Mannschaft hatte lediglich zwei Wochen Weihnachtspause, am Montag bat Trainer Uwe Lange wieder zum Training. „Wir haben natürlich nicht mit so hoher Intensität angefangen und die eine Einheit auch...