Rückschlag für die HSG Freiberg - Handball-Oberligist muss sich einen neuen Chefcoach suchen

Cheftrainer Marko Brezic, der erst im Januar 2023 zu den Mittelsachsen gekommen war, hat sein Engagement in Freiberg. vorzeitig beendet. In einem Telefonat hatte der Kroate am Donnerstag den HSG-Manager Stefan Lange um die Auflösung des Vertrags gebeten, der ursprünglich noch bis Sommer 2024 Gültigkeit besaß.