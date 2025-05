Sachsen gegen Bayern: Tennis-Cracks aus Freiberg und Chemnitz wollen auch München schlagen

Die Tennis-Spielgemeinschaft Freiberg/Chemnitz peilt am Sonntag den zweiten Heimsieg an. Zudem erwartet die Tennisfans auf der Anlage am Chemnitzer Küchwald eine kulinarische Überraschung.

Die Tennis-Herren der Spielgemeinschaft Freiberg/Chemnitz wollen am Wochenende nachlegen. Nachdem der Aufsteiger mit einem überraschenden 5:4-Heimerfolg gegen den TC Neutraubling in die neue Saison der Regionalliga Süd-Ost gestartet ist, empfangen die Sachsen am Sonntag erneut Gäste aus Bayern. 11 Uhr schlägt die Mannschaft von Grün-Weiß... Die Tennis-Herren der Spielgemeinschaft Freiberg/Chemnitz wollen am Wochenende nachlegen. Nachdem der Aufsteiger mit einem überraschenden 5:4-Heimerfolg gegen den TC Neutraubling in die neue Saison der Regionalliga Süd-Ost gestartet ist, empfangen die Sachsen am Sonntag erneut Gäste aus Bayern. 11 Uhr schlägt die Mannschaft von Grün-Weiß...