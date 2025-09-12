Sachsenklasse-Volleyball: Die Hennersdorfer Gallier kommen

Der Hennersdorfer SV steigt an diesem Wochenende in die neue Saison ein. Spielertrainer Udo Haußmann sieht sein Team nach dem Aufstieg als Außenseiter.

Bei der Beschreibung, welche Rolle seine Mannschaft in der Volleyball-Sachsenklasse spielen wird, zieht Udo Haußmann gern die Comics mit Asterix und Obelix heran. Diese beiden speziellen Einwohner eines kleinen gallischen Dorfes widersetzten sich dabei einst erfolgreich der scheinbar übermächtigen römischen Gegnerschaft. Zugegeben, Hennersdorf...