Sachsenpokal: Eigentor bringt Lunzenauer Fußballer auf die Verliererstraße

Rochlitz
Die Kicker des SV Fortschritt Lunzenau haben ihr Zweitrundenspiel gegen Sachsenligist SV Lipsia Eutritzsch mit 0:4 (0:1) verloren. Vor dem Rückstand gab es gute Chancen für das Team von Karsten Oswald.
Der Einzug in die 3. Runde des Landespokals ist für die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau am Sonntag möglich gewesen – doch am Ende sollte es im Duell mit Sachsenligist SV Lipsia 93 Eutritzsch dann doch nicht sein. Während Fortschritt-Keeper Lenny Rauscher die Gäste vor 187 Zuschauern in der ersten Halbzeit mit mehreren Glanzparaden...
