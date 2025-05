Schaffen es die Milkauer Volleyballerinnen und Rochlitzer Handballer zum Saisonfinale auf einen Podestplatz?

Bei den Milkauer Volleyballerinnen und den Nachwuchs-Handballteams der Region stehen die letzten Saisonspiele an. Die Mittweidaer Fußballer wollen gegen Merkur Oelsnitz den Bock umstoßen.

Der 33. Mittelsächsische Landkreislauf in Geringswalde ist an diesem Wochenende natürlich der große sportliche Höhepunkt in der Region Rochlitz/Mittweida. Doch einige Sportfreunde haben noch andere Verpflichtungen und müssen mit ihren Mannschaften im Punktspielbetrieb ran. Hier fallen auch endgültige Entscheidungen. Ein Überblick: