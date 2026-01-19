MENÜ
Können endlich wieder lachen: Beim Neujahrsempfang des BSC wurde die Freiberger Boxriege um Gerd Mecke (l.) offiziell in die Vereinsfamilie aufgenommen.
Können endlich wieder lachen: Beim Neujahrsempfang des BSC wurde die Freiberger Boxriege um Gerd Mecke (l.) offiziell in die Vereinsfamilie aufgenommen.
Freiberg
Schnelle Hilfe nach überraschendem K.o.: Warum das Freiberger Boxen kurzzeitig ausgezählt wurde
Von Kai Dittrich
Nachdem die Abteilung beim SV Pama aufgelöst wurde, schien der Boxsport in Freiberg nach über 70 Jahren am Boden zu liegen. Doch einige Sportfreunde sorgten dafür, dass die Ringglocke wieder ertönt.

Wenn Gerd Mecke über die Geschichte des Freiberger Boxens berichtet, glänzen seine Augen. Dann holt das Box-Urgestein aus, erzählt von Rudi Fleischer, der in den 1950-er Jahren den DDR-Meistertitel in die Bergstadt holte, von seinen eigenen Kämpfen mit dem mehrfachen DDR-Meister Ulrich „Ulli“ Kaden und von den vielen Talenten, die im Laufe...
