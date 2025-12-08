Schnellste mittelsächsische Grundschüler kommen aus Weißenborn und Geringswalde

170 Kinder haben beim diesjährigen Nikolauslauf des Kreissportbundes in der Ernst-Grube-Halle ihre Gewinner ermittelt. Dabei gab es bei der Siegerehrung eine Neuerung.

Ob da der Nikolaus hätte mithalten können? Bereits zum 15. Mal fand in der vergangenen Woche der Nikolauslauf des Kreissportbundes Mittelsachsen statt. In der Freiberger Ernst-Grube-Halle maßen sich dabei 170 sportbegeisterte Mädchen und Jungen aus 11 Grundschulen des Landkreises. „Die Nachwuchssportler haben in spannenden Vor- und...