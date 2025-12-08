Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim den Dritt- und Viertklässlern gewannen die Grundschüler aus Geringswalde (r.).
Beim den Dritt- und Viertklässlern gewannen die Grundschüler aus Geringswalde (r.). Bild: Tim Fischer/KSB
Beim den Dritt- und Viertklässlern gewannen die Grundschüler aus Geringswalde (r.).
Beim den Dritt- und Viertklässlern gewannen die Grundschüler aus Geringswalde (r.). Bild: Tim Fischer/KSB
Freiberg
Schnellste mittelsächsische Grundschüler kommen aus Weißenborn und Geringswalde
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

170 Kinder haben beim diesjährigen Nikolauslauf des Kreissportbundes in der Ernst-Grube-Halle ihre Gewinner ermittelt. Dabei gab es bei der Siegerehrung eine Neuerung.

Ob da der Nikolaus hätte mithalten können? Bereits zum 15. Mal fand in der vergangenen Woche der Nikolauslauf des Kreissportbundes Mittelsachsen statt. In der Freiberger Ernst-Grube-Halle maßen sich dabei 170 sportbegeisterte Mädchen und Jungen aus 11 Grundschulen des Landkreises. „Die Nachwuchssportler haben in spannenden Vor- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Sportförderung in Mittelsachsen: Wie eine neue Stiftung junge Talente auf ihrem Weg unterstützt
Bei der Sportlerehrung in Mittweida hat Kim Naumann (r.), hier mit KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert, hat als erste Sportlerin Geld von der neuen Sportstiftung Mittelsachsen bekommen.
In Mittelsachsen gibt es seit wenigen Wochen eine Sportstiftung, die Talente unterstützt, die überregional oder international erfolgreich sind. Über die Vergabe der Gelder entscheidet eine Jury.
Robin Seidler
22.11.2025
2 min.
Musiker und Extremsportler Joey Kelly kommt im Frühjahr nach Mittelsachsen
Joey Kelly hat schon an mehr als 100 Ausdauer- und Extremwettbewerben teilgenommen.
Der Ausdauersportler wird am 25. März im „Goldenen Löwen“ in Hainichen bei der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes einen Vortrag halten.
Robin Seidler
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
Mehr Artikel