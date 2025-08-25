Schon wieder Fehlstart: Langenauer auch ohne Punktabzug erneut im Tabellenkeller

Die Fußballer des SV Fortuna Langenau haben in der Mittelsachsenliga gegen den SC Altmittweida die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Spitzenreiter überraschte sogar das eigene Trainerteam.

So hatten sich die Fußballer von Fortuna Langenau den Start in die neue Saison sicherlich nicht vorgestellt. Für viele Trainer der Mittelsachsenliga als einer der Top-Favoriten ins Rennen gegangen, findet sich die Elf von Jens Schneider nach zwei Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Nach der 1:2-Auftaktniederlage beim...