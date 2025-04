Schwächste Saisonleistung: Woran es bei den Fußballern des SV Germania Mittweida zurzeit hapert

Die Mittweidaer Fußballer haben ihr Sachsenklasse-Heimspiel gegen den Oberlungwitzer SV mit 0:2 (0:2) verloren. Zu allem Überfluss droht nun ein Akteur länger auszufallen.

Den Fußballern des SV Germania Mittweida droht im letzten Saisondrittel der Abstiegskampf. Die Mittweidaer unterlagen am Samstag dem Oberlungwitzer SV mit 0:2 (0:2). Die Gäste aus Westsachsen rückten damit in der Tabelle bis auf fünf Punkte an die Mittweidaer heran. „Es war die schwächste Saisonleistung von uns“, sagte Germania-Trainer...