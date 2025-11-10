Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schiedsrichter Tobias Hähnel zeigt LSV-Kicker Dominik Oehme (r.) die Ampelkarte, die auch seinen Trainer überraschte.
Schiedsrichter Tobias Hähnel zeigt LSV-Kicker Dominik Oehme (r.) die Ampelkarte, die auch seinen Trainer überraschte. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Sechs Tore, zweimal Rot: Großhartmannsdorfer Fußballer schaffen trotz Platzverweis Blitz-Comeback
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die LSV Großhartmannsdorf hat im Kellerduell der Fußball-Mittelsachsenliga gegen den Hartmannsdorf einen 0:3-Halbzeitrückstand aufgeholt. Für den Großhartmannsdorfer Trainer war das aber zu wenig.

Während die Spitzenmannschaften am 11. Spieltag der Fußball-Mittelsachsenliga unspektakulär ihr Punktekonto aufstockten, ging es im Keller wesentlich dramatischer zu Gange. Beim 3:3 (0:3) zwischen der LSV Großhartmannsdorf (13. Platz/7 Punkte) und dem Hartmannsdorfer SV (11./11) bekamen die Zuschauer nicht nur viele Tore zu sehen. Schon in...
