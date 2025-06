Sechster Streich in Folge: Geringswalder Grundschüler sind wieder die sportlichsten

Mehr als 500 Kinder aus 21 Bildungseinrichtungen sind am Donnerstag bei der Endrunde des Grundschulvergleichs in Freiberg am Start gewesen. Auf das Podest schafften es alte Bekannte.

Jubel, Sonnenschein und sportlicher Ehrgeiz: Auf dem Platz der Einheit in Freiberg herrschten am Donnerstag ideale Bedingungen für die große Endrunde des mittelsächsischen Grundschulvergleichs in der Leichtathletik. Mit dabei waren mehr als 500 Kinder aus 21 Schulen – und ein Seriensieger, der einmal mehr Geschichte schrieb: Die...