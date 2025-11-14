Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand

Flöha
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren hat er das Mikrofon bei Sportveranstaltungen in der Hand, ist glühender Fußball-Fan und Radsportexperte: Reiner Rechenberger. Diesen Donnerstag hat der Eppendorfer, der sich auch beim TSV Großwaltersdorf/Eppendorf um viele organisatorische Dinge kümmert, seinen 85. Geburtstag gefeiert. Auch wenn er es sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.