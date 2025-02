Selters statt Sekt: Freiberger Hockey-Herren verpassen Oberliga-Aufstieg

Der Freiberger HTC scheitert erneut im Aufstiegsrennen der Mitteldeutschen Verbandsliga. Nach der 1:5-Niederlage bei Tabellenführer Torgau ist Platz 1 außer Reichweite.

Sekt oder Selters hieß es am Wochenende für die Herren des Freiberger HTC in der Mitteldeutschen Hockey-Verbandsliga. Am 9. Spieltag mussten die Bergstädter bei Tabellenführer TSV Blau-Weiß Torgau antreten und verloren das Spitzenspiel am Ende klar mit 1:5. Nur ein Sieg hätte die Chancen im Kampf um den Oberliga-Aufstieg am Leben erhalten,...