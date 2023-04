Sextett ist in der Liga gefordert

In der Fußball-Mittelsachsenliga stehen am Sonntag drei Nachholspiele auf dem Programm. Dabei ist Germania Mittweida II (12. Platz/18 Punkte) zuletzt in Zugzwang geraten. Die Mannschaft sammelte in den vergangenen vier Partien lediglich einen Punkt und rutschte wieder in den Abstiegsstrudel. Nun gastiert der Drittletzte beim...