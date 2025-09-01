Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Zschopautallauf in Erdmannsdorf warten am Donnerstag Strecken über 2, 4,8 und 8,7 Kilometer.
Beim Zschopautallauf in Erdmannsdorf warten am Donnerstag Strecken über 2, 4,8 und 8,7 Kilometer. Bild: Knut Berger
Flöha
SG Erdmannsdorf lädt zum Jubiläumslauf ein
Von Knut Berger
Am Donnerstag findet in Erdmannsdorf der 40. Zschopautallauf statt. Er ist wieder Teil des Sparkassen-Laufcups, der kurz darauf im Erzgebirge fortgesetzt wird.

Nach der Sommerpause wird der Sparkassen-Laufcup am Donnerstag mit dem traditionellen Zschopautallauf fortgesetzt. Gastgeber ist die SG Erdmannsdorf, für die es in diesem Jahr eine besondere Veranstaltung ist: „Unser Lauf erlebt seine 40. Auflage“, sagt Ingo Rismondo. Der 59-jährige steht an der Spitze eines 30-köpfigen Teams, dass sich bei...
22.06.2025
4 min.
Erdmannsdorf: Ehepaar hat auf fast allen Kontinenten am Ironman 70.3 teilgenommen
Steffi und Bernd Geilert vor dem Logo von Ironman: Alle Teilnehmer sind namentlich genannt.
Steffi und Bernd Geilert aus Erdmannsdorf wollen auf allen Kontinenten am Ironman 70.3 teilnehmen. Vor kurzem waren sie in Afrika und haben damit jetzt fast alle Kontinente geschafft.
Claudia Dohle
12.06.2025
1 min.
Sparkassen-Laufcup: Bergcrosslauf in Falkenau ist letzte Station vor den Sommerferien
Für die Veranstaltung am Samstag haben sich bereits mehr als 160 Aktive angemeldet. Hilfe bekommen die Organisatoren auch von den Feuerwehrkameraden.
Knut Berger
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
