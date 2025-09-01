SG Erdmannsdorf lädt zum Jubiläumslauf ein

Flöha
Am Donnerstag findet in Erdmannsdorf der 40. Zschopautallauf statt. Er ist wieder Teil des Sparkassen-Laufcups, der kurz darauf im Erzgebirge fortgesetzt wird.
Nach der Sommerpause wird der Sparkassen-Laufcup am Donnerstag mit dem traditionellen Zschopautallauf fortgesetzt. Gastgeber ist die SG Erdmannsdorf, für die es in diesem Jahr eine besondere Veranstaltung ist: „Unser Lauf erlebt seine 40. Auflage“, sagt Ingo Rismondo. Der 59-jährige steht an der Spitze eines 30-köpfigen Teams, dass sich bei...
