Sieg verpasst: Die Weißenbornerinnen um Julia Kiulies vergaben am Samstag 4 Siebenmeter. Bild: Christian Kluge
Sieg verpasst: Die Weißenbornerinnen um Julia Kiulies vergaben am Samstag 4 Siebenmeter. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Siebenmeter-Drama: Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn lassen in Riesa erneut Federn
Von Christian Kluge
Nach dem bitteren Aus im Sachsenpokal ist das Team von Daniel Mombreé auch in der Oberliga nicht über ein Remis hinausgekommen. Der Trainer sah dafür mehrere Ursachen.

Zumindest etwas Gutes konnte Daniel Mombreé, der Trainer der Weißenborner Oberliga-Handballerinnen, dem Samstagabendspiel seiner Damen beim SC Riesa abgewinnen. „Wir überwintern auf jeden Fall auf Platz 3 und haben die Chance, im Nachholspiel am 20. Dezember bei Langenhessen/Crimmitschau bis auf einen Punkt an den SC heranzukommen“,...
