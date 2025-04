Siebtklässler schmettern in Herren-Liga: Niederwiesaer Tischtennis-Nachwuchs startet neu durch

Die jungen Tischtennisspieler des SV Grün-Weiß Niederwiesa schließen ihre erste Punktspielsaison in der U 15-Stadtliga als Meister ab. Zwei Youngster spielen parallel schon bei den Männern mit.

Was für eine Premiere: Gleich im ersten Jahr ihrer Ligazugehörigkeit haben sich die U-15-Tischtennisspieler des SV Grün-Weiß Niederwiesa in der Stadtliga Chemnitz die Meisterkrone aufgesetzt. Im letzten Saisonspiel bezwangen die Niederwiesaer Talente in der neuen, modernen Sporthalle – die Anfang 2024 nach rund 21 Monaten Bauzeit auf dem...