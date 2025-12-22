Silberner Budenzauber: Fußballtalente der SG Dynamo Dresden schlagen Union Berlin im Endspiel

Fast wäre dem Nachwuchs des Bundesligisten bei seiner Premiere in Freiberg der Turniersieg geglückt. Doch stattdessen sicherten sich die Dynamo-Talente erstmals den Pokal.

Er müsste eigentlich einmal die Spielerlisten der vergangenen Jahre des „Silbernen Budenzaubers" in Freiberg durchgehen, um zu studieren, ob es ein junger Fußballer schon etwas höherklassig geschafft hat, sagt Organisator Andreas Gartner. „Doch dafür fehlt mir momentan die Zeit." Die fünfte Auflage bekam am Samstag einen neuen Verein...