Laufen für Kinder: Zuletzt kamen beim Silvesterlauf mehr als 700 Euro für die Villa Kunterbunt in Freiberg zusammen. Bild: Steffen Kupko
Laufen für Kinder: Zuletzt kamen beim Silvesterlauf mehr als 700 Euro für die Villa Kunterbunt in Freiberg zusammen. Bild: Steffen Kupko
Freiberg
Silvesterlauf 2025 in Freiberg: Gemeinsam für einen guten Zweck
Redakteur
Von Steffen Bauer
Ohne Startgebühr, aber mit Herz: Der Freiberger Silvesterlauf lädt erneut zum sportlichen Jahresausklang ein. Unterstützt wird dabei wieder eine integrative Kindereinrichtung in der Region.

Alle, die das Jahr 2025 sportlich beenden wollen, haben auch diesmal Gelegenheit dazu: Das Team des Freiberger Silvesterlaufes lädt für den 31. Dezember wieder zum sportlichen Jahresausklang rund um das Freiberger Waldbad ein. Der Startschuss fällt 10 Uhr, im Programm stehen wie in den Vorjahren eine 7 Kilometer lange Laufstrecke sowie eine...
