Späte Erlösung für Germania Mittweida: Youngster beschert Siegtreffer zum Start in die Fußball-Mittelsachsenliga

Mittweida
Die Fußballer von Germania Mittweida haben den TSV Großwaltersdorf/Eppendorf mit 1:0 (0:0) bezwungen. Dem Trainer ist dieses knappe Ergebnis sogar lieber als ein klarer Sieg.
Verdient, erzwungen und doch letztlich glücklich – so ist das Fazit des knappen 1:0-Erfolges des SV Germania Mittweida über den TSV Großwaltersdorf/Eppendorf am 1. Spieltag der Mittelsachsenliga. Dass es gegen den Vorjahressechsten kein Spaziergang für die Mittweidaer werden würde, war vor der Partie allen Beteiligten, einschließlich des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.