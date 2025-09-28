Spannung pur zum Auftakt in der neuen Liga: Langenstriegiser Tischtennisspieler schrammen knapp am ersten Sieg vorbei

Die Grün-Weißen haben sich nach dem Aufstieg in die 2. Bezirksliga vom VfB Hellerau-Klotzsche 8:8 getrennt. Ebenfalls unentschieden endete ein rein mittelsächsisches Duell.

Der Langenstriegiser SV hat sein erstes Spiel in der 2. Bezirksliga nach dem Aufstieg mit einem hochspannenden 8:8-Unentschieden gegen den VfB Hellerau-Klotzsche beendet.