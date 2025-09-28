Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Symbolbild/fotofabrika - stock.adobe.com
Mittweida
Spannung pur zum Auftakt in der neuen Liga: Langenstriegiser Tischtennisspieler schrammen knapp am ersten Sieg vorbei
Von Marcel Zieger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Grün-Weißen haben sich nach dem Aufstieg in die 2. Bezirksliga vom VfB Hellerau-Klotzsche 8:8 getrennt. Ebenfalls unentschieden endete ein rein mittelsächsisches Duell.

Der Langenstriegiser SV hat sein erstes Spiel in der 2. Bezirksliga nach dem Aufstieg mit einem hochspannenden 8:8-Unentschieden gegen den VfB Hellerau-Klotzsche beendet.
28.07.2025
3 min.
Langenstriegiser vor großem Reitwochenende: „Ohne unsere Helfer würde es das Turnier nicht geben“
Die Jugendlichen des ortsansässigen Jugendclubs packen beim Dorf- und Vereinsfest kräftig mit an.
Die Pferdesport-Sektion des LSV steckt inmitten der Vorbereitungen zum alljährlichen Reitturnier. Indes hoffen zwei 17-jährige Talente beim Heimauftritt auf vordere Plätze.
Kai Dittrich
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
12.04.2025
2 min.
Langenstriegiser Tischtennis-Männer bleiben in dieser Saison ungeschlagen
Geschafft: Die Tischtennisspieler des Langenstriegiser SV blieben in dieser Saison ungeschlagen und kehren in die 2. Bezirksliga zurück.
Die Grün-Weißen haben auch ihr letztes Spiel in der Bezirksklasse klar gewonnen. Nun wollen sie sich eine Etage höher schnell etablieren.
Robin Seidler
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
