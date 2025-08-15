Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Tilo Steiner
Bild: Tilo Steiner
Freiberg
Spannung vor dem scharfen Start: Anpfiff für die neue Saison der Fußball-Mittelsachsenliga
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem vorgezogenen Eröffnungsspiel steigen am Wochenende auch die zwölf weiteren Mittelsachsenligisten in die Saison 2025/26 ein. Derweil hofft der Präsident des Kreisverbandes auf einen Rekord.

Das Eröffnungsspiel in der Fußball-Mittelsachsenliga ging zwar bereits am vergangenen Sonntag über die Bühne, als der SC Altmittweida den SV Lichtenberg mit 3:2 (1:1) bezwang. So richtig Fahrt nehmen die mittelsächsischen Fußball-Ligen aber erst an diesem Wochenende auf, wenn alle restlichen Männerteams in die Punktspiele einsteigen. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
20.07.2025
4 min.
Fußball-Wechselbörse: Das sind die mittelsächsischen Sommer-Neuzugänge in der Sachsenklasse und Mittelsachsenliga
Mit Justin Börner, hier im Duell gegen Felix Reuther vom SV Germania Mittweida, muss der BSC Freiberg einen Leistungsträger gen Dresden ziehen lassen.
Welche Spieler wechseln den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick.
Robin Seidler
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
11.08.2025
5 min.
Mit links erledigt: Fußballer des SC Altmittweida ringen Lichtenberg im Saisoneröffnungsspiel nieder
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken.
Der SCA hat sich im vorgezogenen Auftakt der Fußball-Mittelsachsenliga für die Niederlage im Pokalfinale revanchiert. Bei der Staffeltagung am Vormittag zuvor gab es auch kritische Töne.
Robin Seidler
Mehr Artikel