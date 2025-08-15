Spannung vor dem scharfen Start: Anpfiff für die neue Saison der Fußball-Mittelsachsenliga

Freiberg
Nach dem vorgezogenen Eröffnungsspiel steigen am Wochenende auch die zwölf weiteren Mittelsachsenligisten in die Saison 2025/26 ein. Derweil hofft der Präsident des Kreisverbandes auf einen Rekord.
Das Eröffnungsspiel in der Fußball-Mittelsachsenliga ging zwar bereits am vergangenen Sonntag über die Bühne, als der SC Altmittweida den SV Lichtenberg mit 3:2 (1:1) bezwang. So richtig Fahrt nehmen die mittelsächsischen Fußball-Ligen aber erst an diesem Wochenende auf, wenn alle restlichen Männerteams in die Punktspiele einsteigen. Die...
