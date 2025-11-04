Spiel gedreht, Spitze verteidigt: Frankenberger Nachwuchsfußballer sind als einziges Team noch ungeschlagen

Die A-Junioren von Barkas Frankenberg sorgen in der reformierten Fußball-Sachsenklasse weiter für Furore. Dabei kann sich das junge Team vor allem auf seine Endspurt-Qualitäten verlassen.

Die Frankenberger A-Junioren-Fußballer haben auf dem heimischen Kunstrasenplatz im Hammertal den Tabellenfünften ESV Lok Zwickau mit 2:1 (1:1) besiegt. Nach dem fünften Dreier im achten Spiel grüßen die Barkas-Talente weiterhin von der Tabellenspitze der Sachsenklasse West – und sind als einziges der zwölf Teams noch ungeschlagen.