Spitzenreiter Fortschritt souverän, SVL lässt im Derby bei Fortuna Punkte liegen

Am 14. Spieltag der Fußball-Mittelsachsenliga hat Fortschritt Lunzenau seine Hausaufgaben gemacht. Die Verfolger mussten dagegen durchweg Federn lassen, der TSV Flöha unterlag sogar spät.

Spitzenreiter Fortschritt Lunzenau hat zum Rückrundenstart der Fußball-Mittelsachsenliga seinen Vorsprung ausbauen können. Der Primus fertigte Schlusslicht Germania Mittweida II am Ende klar mit 3:0 ab, wobei sich die Brüder Alexander (2) und Philipp Dartsch in die Tore teilten. Die Gäste lagen aber vor 150 Zuschauern bis in die...