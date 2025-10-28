Spitzenreiter mit Monster-Comeback: Langenauer Fußballer wandeln 1:4-Rückstand in einen 6:4-Heimsieg um

Eine Umstellung in der Halbzeit brachte Fortuna Langenau gegen den TSV Einheit Claußnitz zurück in das Spiel. Darüber hinaus erzielten die Langenauer zwei Hattricks, einer davon war sogar lupenrein.

Dass die Fußballer von Fortuna Langenau momentan auf einer Erfolgswelle schwimmen, ist kein Geheimnis mehr. 9 Pflichtsiege in Folge, Mittelsachsenliga-Spitzenreiter mit 21 Punkten sowie mit Max Schubert, Hans Schmieder und Jeremy Gerz drei Spieler in der Top Ten der Torschützenliste sprechen für sich. Der jüngste 6:4-Heimsieg gegen den TSV... Dass die Fußballer von Fortuna Langenau momentan auf einer Erfolgswelle schwimmen, ist kein Geheimnis mehr. 9 Pflichtsiege in Folge, Mittelsachsenliga-Spitzenreiter mit 21 Punkten sowie mit Max Schubert, Hans Schmieder und Jeremy Gerz drei Spieler in der Top Ten der Torschützenliste sprechen für sich. Der jüngste 6:4-Heimsieg gegen den TSV...