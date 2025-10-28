Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Führende der Torjägerliste, Max Schubert (M.), schraubte den Bestwert auf 13 Saisontreffer nach oben.
Der Führende der Torjägerliste, Max Schubert (M.), schraubte den Bestwert auf 13 Saisontreffer nach oben. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Der Führende der Torjägerliste, Max Schubert (M.), schraubte den Bestwert auf 13 Saisontreffer nach oben.
Der Führende der Torjägerliste, Max Schubert (M.), schraubte den Bestwert auf 13 Saisontreffer nach oben. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Spitzenreiter mit Monster-Comeback: Langenauer Fußballer wandeln 1:4-Rückstand in einen 6:4-Heimsieg um
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Umstellung in der Halbzeit brachte Fortuna Langenau gegen den TSV Einheit Claußnitz zurück in das Spiel. Darüber hinaus erzielten die Langenauer zwei Hattricks, einer davon war sogar lupenrein.

Dass die Fußballer von Fortuna Langenau momentan auf einer Erfolgswelle schwimmen, ist kein Geheimnis mehr. 9 Pflichtsiege in Folge, Mittelsachsenliga-Spitzenreiter mit 21 Punkten sowie mit Max Schubert, Hans Schmieder und Jeremy Gerz drei Spieler in der Top Ten der Torschützenliste sprechen für sich. Der jüngste 6:4-Heimsieg gegen den TSV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
06.10.2025
3 min.
Nach Doppelpack und Hattrick nun Viererpack: Youngster ballert Langenauer Fußballer an die Spitze der Mittelsachsenliga
Auch vom Punkt treffsicher: Fortuna-Stürmer Max Schubert.
Die Fußballer von Fortuna Langenau haben mit dem 5:1-Heimsieg den SV Barkas Frankenberg vom Thron gestürzt. Dabei hatten zwei Fortuna-Kicker vor einem Elfmeter noch Redebedarf.
Kai Dittrich
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
13.10.2025
5 min.
Langhennersdorfer Kapitän schwärmt trotz Pokalschlappe: „Das war ein geiler Fußballnachmittag“
Klare Sache: Fedor Ponomarenko (M.) schießt die Langenauer in Langhennersdorf mit dem 4:2 auf die Siegerstraße. Danny Hammermüller (r.) und Eduard Späth (l.) haben keine Chance.
In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals sahen 260 Zuschauer in Langhennersdorf ein mitreißendes Spiel, 9 Tore – und einen klaren Sieg der Langenauer. Aber auch auf anderen Plätzen ging es heiß her.
Steffen Bauer
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel