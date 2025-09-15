Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wollen in der neuen Saison als Team noch stärker zusammenwachsen: Die Handball-Damen des TSV Penig. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Wollen in der neuen Saison als Team noch stärker zusammenwachsen: Die Handball-Damen des TSV Penig. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Mittweida
Spitzenreiter nach Neustart: Peniger Handballerinnen auch bei der HSG Freiberg erfolgreich
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frauen des TSV Penig haben ihr zweites Spiel in der Handball-Regionsliga knapp gewonnen. Indes haben Mittweidas Männer den ersten Saisonsieg eingefahren.

Die Handballerinnen des TSV Penig, die sich vor der Saison freiwillig aus der Regionsoberliga zurückgezogen hatten, haben nach ihrem Neustart den zweiten Saisonsieg eingefahren – und grüßen damit in der Regionsliga der Damen von der Tabellenspitze. Bei der neugegründeten Damenmannschaft der HSG Freiberg setzten sich die Penigerinnen am...
