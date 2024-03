Spitzenreiter zu Gast

Volleyball, Bezirksliga: Milkau begrüßt Brand-Erbisdorf

Die Volleyballerinnen von Union Milkau (2./28) können am Samstag alle ihre Kräfte in eine Partie legen. Es ist das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SSV Brand-Erbisdorf (1./34). "Wir haben Großes vor und wollen die Branderinnen etwas ärgern", sagt die Milkauer Spielertrainerin Rosi May. "Und wir hoffen, dass wir diesmal an...