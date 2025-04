Spitzenteams schießen sich für Pokal-Halbfinale warm

In der Fußball-Mittelsachsenliga hat der SV Fortschritt Lunzenau den SV Geringswalde mit 7:0 abgefertigt. Verfolger SV Lichtenberg gab sich beim Schlusslicht ebenfalls keine Blöße.

In der Fußball-Mittelsachsenliga haben sich die Spitzenteams am Sonntag für das Pokal-Halbfinale am Ostermontag warmgeschossen. Tabellenführer Fortschritt Lunzenau gab sich beim klaren 7:0 (3:0)-Heimsieg gegen den SV Geringswalde keine Blöße und kann mit viel Selbstvertrauen ins Pokalspiel gehen. Der SV Lichtenberg siegte bei Schlusslicht...