Mittweida 3 min.

Mittweidaer Handballer gewinnen „Schlitterpartie“ beim HV Grüna

Die Männer des TSV Fortschritt Mittweida haben in der Bezirksliga mit dem 36:26-Erfolg in Grüna ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Probleme hatten sie vor allem vor dem Hallenboden.