Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der Sportlerehrung in Mittweida hat Kim Naumann (r.), hier mit KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert, hat als erste Sportlerin Geld von der neuen Sportstiftung Mittelsachsen bekommen.
Bei der Sportlerehrung in Mittweida hat Kim Naumann (r.), hier mit KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert, hat als erste Sportlerin Geld von der neuen Sportstiftung Mittelsachsen bekommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bei der Sportlerehrung in Mittweida hat Kim Naumann (r.), hier mit KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert, hat als erste Sportlerin Geld von der neuen Sportstiftung Mittelsachsen bekommen.
Bei der Sportlerehrung in Mittweida hat Kim Naumann (r.), hier mit KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert, hat als erste Sportlerin Geld von der neuen Sportstiftung Mittelsachsen bekommen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Sportförderung in Mittelsachsen: Wie eine neue Stiftung junge Talente auf ihrem Weg unterstützt
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mittelsachsen gibt es seit wenigen Wochen eine Sportstiftung, die Talente unterstützt, die überregional oder international erfolgreich sind. Über die Vergabe der Gelder entscheidet eine Jury.

Auch in diesem Jahr sind mittelsächsische Sportler nicht nur überregional erfolgreich gewesen, sondern durften dadurch sogar an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. So zum Beispiel Seilspringerin Romy Müller vom SSV 91 Brand-Erbisdorf, die beim Leipziger Turnfest Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse wurde – und schließlich mit ihren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
11.11.2025
4 min.
Experte des Innenministeriums zur Sportförderung: „Es gab schon angenehmere Zeiten“
Andreas Schumann ist gebürtiger Leisniger und im sächsischen Innenministerium für die Stabsstelle Sport zuständig. Bei der Regionalkonferenz in Döbeln referierte er vor den Vereinsvertretern.
In drei Regionalkonferenzen hat der Kreissportbund über Neuigkeiten und Probleme informiert. Dabei erhielten die 150 Vereinsvertreter von einem Experten des Innenministeriums auch einige Hausaufgaben.
Robin Seidler
08:47 Uhr
1 min.
Viele Glätteunfälle in Oberlausitz und Erzgebirge
Vor allem der Osten Sachsen war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Lkw bleiben liegen, Straßen werden wegen Unfällen gesperrt: In Teilen Sachsens bringt Glätte am Morgen den Verkehr ins Stocken.
01.11.2025
5 min.
Ein Rückzug auf Raten: Brand-Erbisdorfer Sportlehrer freut sich auf den Ruhestand und die nächsten Abenteuer
Jens Matthes (M.) hat seit den 90er-Jahren die Abteilung Rope Skipping beim SSV 91 Brand-Erbisdorf mit aufgebaut.
Seine Karriere begann mit der Nordischen Kombination, doch später kümmerte sich Jens Matthes um die Seilspringerinnen des SSV Brand-Erbisdorf. Inzwischen hat er schon neue Sportarten für sich entdeckt.
Robin Seidler
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
Mehr Artikel