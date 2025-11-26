Sportförderung in Mittelsachsen: Wie eine neue Stiftung junge Talente auf ihrem Weg unterstützt

In Mittelsachsen gibt es seit wenigen Wochen eine Sportstiftung, die Talente unterstützt, die überregional oder international erfolgreich sind. Über die Vergabe der Gelder entscheidet eine Jury.

Auch in diesem Jahr sind mittelsächsische Sportler nicht nur überregional erfolgreich gewesen, sondern durften dadurch sogar an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. So zum Beispiel Seilspringerin Romy Müller vom SSV 91 Brand-Erbisdorf, die beim Leipziger Turnfest Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse wurde – und schließlich mit ihren... Auch in diesem Jahr sind mittelsächsische Sportler nicht nur überregional erfolgreich gewesen, sondern durften dadurch sogar an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. So zum Beispiel Seilspringerin Romy Müller vom SSV 91 Brand-Erbisdorf, die beim Leipziger Turnfest Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse wurde – und schließlich mit ihren...