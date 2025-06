Sportlich in die Sommerferien: Hutberglauf des TuS Voigtsdorf steigt am Freitagabend

Für die Volkssportveranstaltung in Voigtsdorf sind noch Anmeldungen möglich. Die längste Strecke führt über 13 Kilometer.

Der Start in die Sommerferien wird beim Turn- und Sportverein (TuS) Voigtsdorf traditionell sportlich vollzogen. An diesem Freitag steigt die 29. Auflage des Sommer-Hutberglaufs. Der Crosslauf wird am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz gestartet, den die Ski-Abteilung des Vereins um Reiner Paul organisiert. Im Angebot stehen Streckenlängen...