Politiker stellen sich Sportlerfragen: Bereits zur Landratswahl in diesem Jahr hatte der KSB ein Sportgespräch organisiert.
Politiker stellen sich Sportlerfragen: Bereits zur Landratswahl in diesem Jahr hatte der KSB ein Sportgespräch organisiert.
Freiberg
Sportliche 90 Minuten: Freibergs OB-Kandidaten im Gespräch mit Freiberger Sportvereinen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kreissportbund Mittelsachsen hat ein Sportgespräch zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg organisiert. Die Initiative ging von vier wichtigen Vereinen der Bergstadt aus.

Der Kreissportbund Mittelsachsen begibt sich wieder einmal vom sportlichen aufs kommunalpolitische Parkett: Die größte Bürgerorganisation des Kreises (50.000 Mitglieder) lädt gemeinsam mit vier Freiberger Sportvereinen zu einem Sportgespräch anlässlich der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17....
